İstanbul Spor Etkinlikleri 110 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde genel başvuru ve spor eğitmeni olmak üzere 110 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

• Üniversitelerin BESYO veya Spor Fakülteleri'nden mezun ya da öğrencisi

olmak veya ilgili branşında antrenörlük belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Özgeçmiş