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İstanbul Spor Etkinlikleri 110 işçi alacak

İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde genel başvuru ve spor eğitmeni olarak istihdam etmek üzere 110 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:34
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İstanbul Spor Etkinlikleri 110 personel alacak

İstanbul Spor Etkinlikleri 110 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde genel başvuru ve spor eğitmeni olmak üzere 110 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
• Üniversitelerin BESYO veya Spor Fakülteleri'nden mezun ya da öğrencisi
olmak veya ilgili branşında antrenörlük belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Özgeçmiş

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