İstanbul Spor Etkinlikleri 110 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Spor Etkinlikleri, bünyesinde genel başvuru ve spor eğitmeni olmak üzere 110 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
• Üniversitelerin BESYO veya Spor Fakülteleri'nden mezun ya da öğrencisi
olmak veya ilgili branşında antrenörlük belgesine sahip olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Özgeçmiş
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