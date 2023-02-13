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İstanbul Tabip Odası'ndan Fahrettin Koca'yı 'acil' çağrı

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık hizmetleriyle ilgili çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:53
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İstanbul Tabip Odası'ndan Fahrettin Koca'yı 'acil' çağrı

İstanbul Tabip Odası'ndan Fahrettin Koca'yı 'acil' çağrı
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Deprem felaketinin yaşandığı illerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sürerken depremin olduğu bölgelerde salgın hastalık riski de yaşanıyor.
İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Sizi acilen sorumluluğunuzu yerine getirmeye çağırıyoruz. Depremin ağır yıkıma neden olduğu bölgelerde temel sağlık hizmetlerinin verilebileceği uygun birinci basamak sağlık birimlerinin kurulması gerekiyor”

“İLAÇ TEMİN MERKEZLERİNİN AÇILMASI GEREKİYOR”

İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Depremin altıncı gününde artık ishal, Üsye, pnömoni gibi bulaşıcı hastalıklar başladı. Bölgede acilen birinci basamak sağlık hizmetlerine başlanmalı ve kronik hastalıklar için ilaç temin noktaları oluşturulmalıdır. Şimdiden önlem alınamazsa salgın hastalıkların başlaması an meselesi. Acilen yıkımın olduğu yerleşimlere ulaşılabilir konumda birinci basamak sağlık hizmet ve ilaç temin merkezlerinin açılması gerekiyor”

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