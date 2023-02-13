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Mesut Yılmaz’ın 99 depremi sonrası yaptığı konuşma gündeme oldu

O zamanki devlet adamları yalan söylemezdi. Gerçeği kabul ederlerdi. Gölcük’te 1999 yılında meydana gelen deprem sonrası dönemin Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’ın yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:06
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Mesut Yılmaz’ın 1999 depremi sonrası yaptığı konuşma gündem oldu

Mesut Yılmaz’ın 99 depremi sonrası yaptığı konuşma gündeme oldu
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Türkiye, 10 ilde peş peşe meydana gelen afeti acısını yaşıyor. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği felakette Can kaybı sayısı 29 bin 605 oldu.

Felaketin ilk anından itibaren bölgeye arama kurtarma ekipleri geç gönderildi, yolların kapalı olması nedeniyle bazı yerleşim alanlarına ulaşmakta zorluk yaşandı. Saatler sonra ulaşılmasına rağmen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hiçbir yetkili ihmali kabul etmeyip muhalefeti hedef aldı.

AKILLARA MESUT YILMAZ’IN KONUŞMASI GELDİ

İlk başta AKP’li isimler daha sonra da depremin 5’nci gününden sonra troller aracılığıyla depremzedeler hedef alındı, hakaretler edildi. AKP’lilerin sorumluluğu sürekli muhalefete yüklemesi akıllara 1999 depremi sonrası Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’ın yaptığı açıklamayı getirdi. Mesut Yılmaz 32. Gün belgesinde yer alan konuşmasında afetin getirdiklerini kabul edip, kurtarma çalışmalarında hükümetin yetersiz kaldığını ifade etmişti Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

 “Sivil savunma hizmetlerimiz aksamıştır, kurtarma işlerimiz yetersiz kalmıştır, müteahhitlerimiz malzemeden çalmıştır, imar düzenimiz laçkadır. Hepsinin gerçeklik payı var. Kısa zamanda yaraların sarılması mümkün değildir. Nasıl sevgi paylaştıkça çoğalırsa, acılar da paylaştıkça azalır.”

AKP İKTİDARI 1999 DEPREMİNİ AĞZINDAN DÜŞÜRMEDİ

1999 depremini bugün iktidar olan AKP yıllarca ağzından düşürmedi. Erdoğan sık sık her depremde Marmara Depremi’ni hatırlatıp vatandaşların yaptığı yardım çığlığının kendi iktidarları döneminde asla yaşanmadığını iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "AKP iktidarı döneminde kimse 'devlet nerede? demedi" iddiasında bulundu. 10 ilde yaşanan ve halen enkazların kaldırılmadığı deprem sonrası vatandaşlar yıllar önce atılan o sloganı tekrarladı.

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