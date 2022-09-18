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  • Rauf Gerz’i öldürene ödül gibi ceza. Bilirkişi tam ve asli kusurlu bulmuştu

Rauf Gerz’i öldürene ödül gibi ceza. Bilirkişi tam ve asli kusurlu bulmuştu

İstanbul TEM Otoyolu’nda aniden iki şerit birden değiştirerek gazeteci Rauf Gerz’in (56) motosikletine çarpan ve bariyerlere girip ölmesine neden olan Yüksel Çalkam, sadece 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çalkam’ın 4 ay cezaevinde kalmasını göz önünde bulunduran mahkeme tahliye kararı verdi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:34
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İstanbul TEM Otoyolu’nda gazeteci Rauf Gerz’in motosikletine çarpan ve bariyerlere girip ölmesine neden olan Yüksel Çalkam’a 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezası

Rauf Gerz’i öldürene ödül gibi ceza. Bilirkişi tam ve asli kusurlu bulmuştu
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Hürriyet Gazetesi’nden Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, karara itiraz eden Rauf Gerz’in oğlu Atahan Gerz, “En azından hayatı boyunca araç kullanmaktan men edilseydi içimiz bir nebze olsun rahatlardı” dedi. Yüksel Çalkam kazanın ardından tutuklanmış,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıl hapis istemiyle Dava açmıştı.

Davaya bakan Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi, olayda kusur oranlarının tespitini istemişti. Bilirkişi, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı olarak iki şerit birden değiştiren Yüksel Çalkam’ı tam ve asli kusurlu bulmuştu. Bilirkişiye göre Rauf Gerz’in kazada hiçbir kusuru yoktu.

Yüksel Çalkam, sadece 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çalkam’ın 4 ay cezaevinde kalmasını göz önünde bulunduran mahkeme tahliye kararı verdi.

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Mustafa bey
18.09.2022 12:20
Adamın suçundan eminseniz cezayı kendiniz vereceksiniz kısasa kısas olduren olur  
 
Adalet nerede
18.09.2022 12:00
Iyi ki ülkeyi adında adalet olan parti yönetiyor. Hicbir aklı başında bir ülkede böyle kanunlar , adamına göre muamele olmaz. Zengin,güçlü veya siyasi üst düzey biri ölseydi bu ceza verilir miydi?  
 
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