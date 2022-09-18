Rauf Gerz’i öldürene ödül gibi ceza. Bilirkişi tam ve asli kusurlu bulmuştu

Hürriyet Gazetesi’nden Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, karara itiraz eden Rauf Gerz’in oğlu Atahan Gerz, “En azından hayatı boyunca araç kullanmaktan men edilseydi içimiz bir nebze olsun rahatlardı” dedi. Yüksel Çalkam kazanın ardından tutuklanmış,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 9 yıl hapis istemiyle Dava açmıştı.

Davaya bakan Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi, olayda kusur oranlarının tespitini istemişti. Bilirkişi, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı olarak iki şerit birden değiştiren Yüksel Çalkam’ı tam ve asli kusurlu bulmuştu. Bilirkişiye göre Rauf Gerz’in kazada hiçbir kusuru yoktu.

Yüksel Çalkam, sadece 4 ay tutuklu kaldığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çalkam’ın 4 ay cezaevinde kalmasını göz önünde bulunduran mahkeme tahliye kararı verdi.