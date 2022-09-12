﻿İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işçi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sona erecektir.” Denildi.

Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Başvuru yapan iş arayanların tamamı noter tarafından yapılacak kura çekiminden önce talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.

İŞKUR'un gönderdiği listedeki adaylar, noter kurasından önce aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, askerlik, nüfus cüzdanı, ehliyet, tecrübe, mesleki belgesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir. Belge teslim tarihi internet sitesinden (http://personel.iuc.edu.tr) adaylara duyurulacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Durumlarını belirtilen tarihler arasında belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura hakkını kaybedecektir.

Teslim edilen belgeler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kuraya girmeye hak kazanan adayların listesi (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum Ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunu geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptalini ilişkin

İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.