İstanbul Üniversitesi Rektörü, kardeşini başdanışman olarak atadı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı ‘rektör başdanışmanlığı’ görevine atadı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü, kardeşini başdanışman olarak atadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ağustos’ta İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversite içerisinde kendi kadrosunu oluşturmaya başladı.

Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre Zülfikar, aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atadı.

2015-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi iktisat bölümünde doçent olarak görev alan Haluk Zülfikar, 2020’den beri profesör unvanına sahip durumda.

Kardeş Zülfikar, 2016’dan beri İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne bağlı İstatistik ve Uygulama Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütüyor.

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