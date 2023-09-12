Seçimi kazandı yedi sülalesini devlet görevlisi yaptı

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 23 Ağustos’ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından ikinci kez yemin ederek göreve başladı. Geçen hafta eşine fahri doktora unvanı veren Mnangagwa, 11 Eylül Pazartesi günü yeni kabineyi açıkladı. Kabinede devlet başkanının oğlu ve yeğeninin de yer alması dikkat çekti.

Kabineye sert bir şekilde tepki gösteren muhalefet, yeniden seçilen devlet başkanının ‘aile hanedanlığı’ kurmaya çalıştığını belirtti.

OĞLU VE YEĞENİNİ BAKANLIKLARA ATADI

Mnangagwa, oğlu David Kudakwashe Mnangagwa'yı Hazine'nin ikinci ismi olan maliye bakan yardımcılığı görevine getirdi.

Daha önce hükümette herhangi bir görev üstlenmeyen ve bir bankanın yönetim kurulunda bulunmuş olan hesap uzmanı David Kudakwashe Mnangagwa, yeniden maliye bakanı olarak atanan Mhuli Ncube'ye yardımcılık edecek. Geçen hafta Zimbabve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan 34 yaşındaki yeni bakan yardımcısı, ülkedeki gençlerin siyasetteki temsiliyetini artırmak için getirilen kota kapsamında parlamentoya girmişti.

Devlet başkanının yeğeni Tongai ise turizm bakan yardımcısı olarak atandı. Tongai, daha önce de aynı görevi yürütmüştü.

‘AİLE HANEDANLIĞI KURUYOR’

Duvar'ın The Guardian'dan derlediği habere göre; Mnangagwa’nın yeni kabinesi muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri, devlet başkanının ‘aile hanedanlığı’ kurmaya çalıştığını iddia etti. Muhalefet milletvekili Fadzayi Mahere, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Kabine açıklaması, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şeklide devlet başkanının her türlü reforma ya da iyi yönetişime bağlılık iddiasını bir kenara bıraktığını gözler önüne seriyor” dedi.

Değişim için Vatandaşlar Koalisyonu platformu da bir açıklama yaparak Mnangagwa’nın oğlunun atanmasını ‘endişe verici’ olarak nitelendirdi. Zimbabveli gazeteci Hopewell Chin’ono ise ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Robert Mugabe’ye gönderme yaparak, “Robert Mugabe bize çok gülüyor olmalı! Şaka konusu olan biz vatandaşlarız” ifadelerini kullandı.

BAKAN SAYISI ARTTI

Öte yandan, 80 yaşındaki Devlet Başkanı Mnangagwa, bir önceki kabinede 22 olan bakan sayısını 26’ya çıkardığı için de tepki çekti. Siyasi analistler, devlet başkanının ikinci ve son döneminde iktidarını güçlendirmek için aile üyelerini ve müttefiklerini önemli görevlere getirdiğini belirtti.

Ekonomi analisti Prosper Chitambara, “Bazı analistler daha azıyla (bakan) yapabileceğimizi söyledi. Yani, kabine ne kadar büyük olursa kamu harcaması da o kadar büyük oluyor” değerlendirmesini yaptı.