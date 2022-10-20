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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İç Denetçi alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün yayımladığı ilana göre, iç denetçi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:11
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İç Denetçi alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İç Denetçi alıyor
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 6. derece 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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