İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İç Denetçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 6. derece 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.