İstanbul Valisi Gül: Esenyurt’ta suç oranı yüzde 9 azaldı

Türkiye, geçen günlerde İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayisi baskınını konuşmaya devam ediyor. Baskına gelen 4 kişi, 2 kişiyi öldürmüş, 1 kişiyi yaralamıştı.

İstanbul Valisi Gül: Esenyurt’ta suç oranı yüzde 9 azaldı

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yaptığı açıklamada Esenyurt'taki suç oranının azaldığını söyleyerek "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" dedi.

Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Gül, şu ifadeleri kullandı:

"BİREYSEL SİLAHLANMA OLABİLİYOR"

"Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor.

"100 YABANCIDAN 1 YABANCI SUÇ İŞLİYOR"

Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek. Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor"

Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diye cevap verdi.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor?
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor Güncel
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı Güncel
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır? Keşfet
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı Spor
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti Güncel
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti