İstanbul Valisi Gül’den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama ‘Sorun yokmuş gibi davranmak doğru değil’

Gül, sokak hayvanları sorununun yokmuş gibi davranmanın hukuken ve vicdanen doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, tüm paydaşların kısırlaştırma çalışmalarına katkı sunması ve hayvan barınaklarının sayı ve kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Gül, ekmek fiyatlarındaki farklılıklara da dikkat çekerek, etkin fiyat denetimi yapılması çağrısında bulundu.

Sokak hayvanları ortak sorun

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin de görüşler dile getirildi. Katılımcılar, birçok sorunu dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı.

Kısırlaştırma ve barınak şart

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanları konusunda en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi. Kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyleyen Gül, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti. İstanbul’da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gül, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını ifade etti. Gül, sokak hayvanları sorununun yokmuş gibi davranmanın hukuken ve vicdanen doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Ekmek fiyatlarına denetim

Vali Gül, yaptığı konuşmada İstanbul’daki ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe de değindi. İstanbul’da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu vurgulayan Gül, “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” dedi. Gül, kimse kafasına göre ekmek satış fiyatı belirleyemeyeceğini de sözlerine ekledi.