İstanbul Valisi Gül’den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama ‘Sorun yokmuş gibi davranmak doğru değil’

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve il müdürleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, sokak hayvanları ve ekmek fiyatları konularına değindi.

KAYNAK: AA
İstanbul Valisi Gül’den başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklama ‘Sorun yokmuş gibi davranmak doğru değil’

Gül, sokak hayvanları sorununun yokmuş gibi davranmanın hukuken ve vicdanen doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, tüm paydaşların kısırlaştırma çalışmalarına katkı sunması ve hayvan barınaklarının sayı ve kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Gül, ekmek fiyatlarındaki farklılıklara da dikkat çekerek, etkin fiyat denetimi yapılması çağrısında bulundu.

Sokak hayvanları ortak sorun

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin de görüşler dile getirildi. Katılımcılar, birçok sorunu dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı.

Kısırlaştırma ve barınak şart

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanları konusunda en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi. Kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyleyen Gül, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti. İstanbul’da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gül, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını ifade etti. Gül, sokak hayvanları sorununun yokmuş gibi davranmanın hukuken ve vicdanen doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Ekmek fiyatlarına denetim

Vali Gül, yaptığı konuşmada İstanbul’daki ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe de değindi. İstanbul’da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu vurgulayan Gül, “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” dedi. Gül, kimse kafasına göre ekmek satış fiyatı belirleyemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Beşiktaş taraftarı İnönü'de kendi futbolcularını ıslıkladı. Yoğun protesto Spor
Beşiktaş taraftarı İnönü'de kendi futbolcularını ıslıkladı. Yoğun protesto
Konuşan kedinin videosunu izlediniz mi? "Hadi bay bay" Gündem
Konuşan kedinin videosunu izlediniz mi? "Hadi bay bay"
8 yaşındaki yeğenini lüks ciple ezerek öldüren halaya hapis cezası Gündem
8 yaşındaki yeğenini lüks ciple ezerek öldüren halaya hapis cezası
Süper Lig'de puan silme cezası! TFF 3 puanı silinen takımı açıkladı Spor
Süper Lig'de puan silme cezası! TFF 3 puanı silinen takımı açıkladı
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: 2023 yılında son kez yaşanacak! Sadece 24 saatiniz kaldı Ekonomi
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı: 2023 yılında son kez yaşanacak! Sadece 24 saatiniz kaldı
İtalya'dan hemşehrilerine seslenen Bitlisli: "Evinizi, arabanızı satın gelin Avrupa'ya" Gündem
İtalya'dan hemşehrilerine seslenen Bitlisli: "Evinizi, arabanızı satın gelin Avrupa'ya"
İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı Dünya
İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı