İstanbul Valisi'nden 'kumanya' açıklaması. Polise verildiği iddia edilen kumanya gündem olmuştu

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için görev alan polislere verilen kumanya sonrası Vali Gül açıklama yaptı.

İstanbul Valisi'nden 'kumanya' açıklaması. Polise verildiği iddia edilen kumanya gündem olmuştu

İstanbul Valisi Davut Gül, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görevli personelin kumanyalarıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Haziran 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Vali Gül, kumanyada yer alan yiyeceklerin yer aldığı iki fotoğrafı da paylaşımına ekleyerek, "İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir." ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?
Twitter'da "Polis mevzuat" adlı bir hesap, polislere verilen kumanyayı, “Polise verilen değer! Şampiyonlar ligi finali etkinliklerinde sabah 8’den görev alan emniyet personeline verilen kumanya yazık. Millet eğlenirken onlar için görev alan emniyet personeline verilen değer. Yazık çok yazık. Görev saati 08:00-23:00 iki sandviç kraker meyve suyu vs.” notuyla paylaşmıştı.

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