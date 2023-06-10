Brezilyalı şarkıcı Anitta'ya Kapalıçarşı'da çok ayıp ettiler. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geldi

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Manchester City , bu akşam saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek için İstanbul'a gelenler arasında Brezilyalı şarkıcı Anitta da bulunuyor. Maç öncesi yapılacak gösteride şarkı söyleyecek olan Anitta, boş vaktinde Kapalıçarşı'yı gezdi.

ESNAFIN TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret eden şarkıcı, o anları kayda almayı ihmal etmedi. Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyarette yoğun ilgi gören şarkıcı erkeklerin yoğun laf atmalarına maruz kaldı. Anitta'ya tekrar tekrar bakan vatandaşlar, "Ne kadar?", "Çok güzel", "Bebeğim" ve "Seni biliyoruz" gibi söylemlerine maruz kaldı.Instagram'da 64,1 milyon takipçisi bulunan şarkıcı o anları da takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcının hayranları Kapalıçarşı esnafının davranışlarına tepkisiz kalmadı