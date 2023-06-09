Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar böyle tweet attı: Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var

Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarın alaycı paylaşımı Türk Lirası'nın saygınlığının ne duruma geldiğini ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gelen İngiliz taraftar böyle tweet attı: Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var

Avrupa'nın en büyük futbol kulübünü belirleyen Şampiyonlar Ligi finali, bu yıl İstanbul'da oynanacak Manchester City ile İnter karşılaşmasının sonucunda belli olacak.

Final maçını izlemek için İstanbul'a gelen bir İngiliz taraftar, parasını bozdurduğunda şaşkına döndü. Şaşkınlığını gizleyemeyen İngiliz, bozdurduğu döviz karşılığında aldığı Türk Lirası'nın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiliz taraftarın paylaşımı uzun süredir değer kaybeden Türk Lirası'nın İngiliz Sterlin'i karşısında eriyişini ortaya koydu.

9 Haziran 2023 tarihi itibari ile 1 sterlin 29,73 TL'den alıcı buluyor.

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"PARAMI BOZDURDUM, SANIRIM CÜZDAN OLARAK BAVULA İHTİYACIM VAR"

İngiliz taraftarın @Stevenolanmcfc isimli hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Changed up my money, think I need a suitcase as a wallet. All this for £50 beer tokens Istanbul, Istanbul we are coming!"

"Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. Tüm bunlar 50 Pound'luk biraya denk geliyor İstanbul'da, İstanbul geliyoruz!"

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