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İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız

Meteorolojik Forum Sitesi Hava Forum, İstanbul'da bugün beklenen yağmur içinde Afrika tozunun bulunacağı belirtilerek dikkat çeken uyarılar yapıldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:33
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İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız

İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bugün Marmara bölgesinde yağmurun etkili olması bekleniyor. Twitter'daki Hava Forum isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre, İstanbul'da bugün etkili olacak yağmur beraberinde Afrika tozu da getirecek.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çarşamba (bugün) İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Yağmurumuzun içinde bir miktar Afrika tozu da bulunacak. Bugün ve yarın araba yıkamayın, camları silmeyin. Hafta sonu bu işler için ideal zaman. Suyumuz %36 seviyesinde, temizlik takıntısı olanlar az sabretmeli.”

Bir paylaşım daha yapan sayfa, "İçinde bir miktar Afrika tozu bulunan yağışlarımız başladı" ifadelerine yer verdi.
 

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