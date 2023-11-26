İstanbul’a kar geliyor. AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı

AKOM, İstanbul’da kar yağışı beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığındaki düşüşün Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’a kar geliyor. AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıklar salı gününe kadar kış değerlerinde devam edecek. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İBB AKOM’dan yansıyan verilere göre, İstanbul, güne 7°C civarına gerileyen hava sıcaklıkları ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başladı. Gün boyu aralıklar hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 6°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dün etkili olmaya başlayan Lodos yönlü rüzgâr, bugün ilk saatlerden (3:00) itibaren kuvvetini arttırarak yağış ile birlikte kısa süreli hamlelerle tam fırtına (60-90km/s) şeklinde etkili oldu. Hâlihazırda fırtına etkisini kaybederken rüzgârın öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (30-50km/s) esmeye devam edeceği beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Fırtına ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar (bugün ve yarın hariç) mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İBB EKİPLERİ SAHADA

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 5 bin 318 personel, 2.016 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
İsrail ile İrlanda arasında kriz Dünya
İsrail ile İrlanda arasında kriz
Bankada döviz tutmak yerine daha çok getiri sağlayan iki alternatif mevcut Ekonomi
Bankada döviz tutmak yerine daha çok getiri sağlayan iki alternatif mevcut
Domates çorbası nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Domates çorbası nasıl yapılır?
Boş fabrikada kadın cesedi bulundu Gündem
Boş fabrikada kadın cesedi bulundu
Ünlü manken podyumda yere yapıştı. Elbisenin azizliğine uğradı Magazin
Ünlü manken podyumda yere yapıştı. Elbisenin azizliğine uğradı
Allah aratmasın deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Allah aratmasın deyiminin anlamı nedir?
Binanın çatısı karşı binanın çatısına uçtu Yaşam
Binanın çatısı karşı binanın çatısına uçtu