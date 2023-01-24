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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat’ta kar yağacak mı?

Havaların soğumasıyla İstanbul’a beklenen kar yağışı aylardır geçekleşmedi. Özellikle İstanbul ve Ankara’da Ocak ayında kar beklentisi Şubat ayına kaldı. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat’ta kar yağacak mı?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:03
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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat’ta kar yağacak mı?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat’ta kar yağacak mı?
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Bir süredir İstanbul için kar yağışı bekleniyordu. Ocak ayında İstanbul’a kar yağışı görülmezken uzmanlar İstanbul’da kar yağışının Şubat ayında olabileceğini söylüyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat’ta kar yağacak mı?

Soğuk hava dalgası bir süredir yurdumuzu etkisi altına almış durumda. Havaların soğuması beraberinde kar yağışı beklentisini de getiriyor. İstanbul ve Ankara’da ne zaman uzun süreli kar yağışı gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Şubat’ta kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzmanlar kar yağışı için, 26 Ocak’ta kar yağışı girişinin batıdan gerçekleşeceği, 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı beklendiğini belirtiyor.

Marmara bölgesinde kuvvetli sağanak yağışın bu hafta gerçekleşebileceğini ifade eden meteoroloji uzmanları Marmara bölgesinde yağmur beklentisi olduğunu aktardı.

Bir süredir bir soğuk bir sıcak giden İstanbul’da havaların ne zaman kar yağışına çevrileceği konusunda Şubat ayına işaret eden uzmanlar Şubat ayının başında kar yağma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar.

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