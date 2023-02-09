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İstanbul'a "sarı" uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" kodlu uyarıda, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Marmara'da rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 04:20
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İstanbul'a "sarı" uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat

İstanbul'a ''sarı'' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kütahya, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Amasya, Tokat, Artvin, Mardin ve Siirt çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar'ın doğu, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışı beklenen, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul'a "sarı" uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat

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