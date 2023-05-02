İstanbul'da 1 haftada uyuşturucu operasyonlarında 75 zanlı tutuklandı

İstanbul'da bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonları ve denetimlerde yakalanan 75 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 1 haftada uyuşturucu operasyonlarında 75 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilip suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, ilçe emniyet müdürlüklerinin de katılımıyla 24-30 Nisan'da düzenledikleri operasyon ve denetimlerde 59 kilo 601 gram uyuşturucu ile 62 bin 716 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yapılan çalışma sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 75 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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