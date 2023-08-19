İstanbul’da 207 bin binanın durumu kritik. Beklenen deprem öncesi ‘eyvah’ dedirten rapor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan 'bina tarama projesi'nin ilk sonuçları, olası depreme yönelik endişeleri artırdı. Taranan 35 bin binanın yarısı 'yüksek riskli' çıkarken kent genelinde acil olarak yıkılması ya da güçlendirilmesi gereken 207 bin bina tespit edildi. Riskli yapıların bulunduğu 10 dönüşüm alanında ise 77 bin kişinin yaşadığı belirtildi.

Milliyet’te yer alan Gülden Çoktan’ın haberine göre, İBB Genel Sekreterliği, 'Afete Dayanıklı Şehirler' programında, bina taramaları hakkında bilgiler verdi.

İBB'den paylaşılan verilere göre, İBB tarafından gerçekleştirilen Hızlı Tarama Testlerine bugüne kadar 159 bin 803 başvuru geldi.

AĞIRLIKLI OLARAK RİSKLİ İLÇELERE ÖNCELİK VERİLDİ

Gelen başvurularda öne çıkan ilçeler; Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih ve Maltepe oldu. 2023 Ağustos ayı başı itibariyle bu başvurulardan 35 bini için İBB Bina Hızlı Tarama Ekipleri tespitler yaptı.

Ağırlıklı olarak riskli ilçelerdeki başvurulara öncelik veren İBB ekipleri, bugüne kadar 35 bin binada incelemede bulundu.

İnceleme işlemleri tamamlanan binalar Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Fatih ve Bağcılar’da yoğunlaştı. Avcılar’da 4 bin 787, Silivri’de 3 bin 87, Zeytinburnu’nda 3 bin 10, Fatih’te 2 bin 125, Bağcılar’da 1985, Küçükçekmece’de 1804, Esenyurt’ta 1313, Esenler’de 1178 binada tarama testleri yapıldı.

7 BİN 378 BİNA AĞIR HASARLI

İncelemeleri tamamlanan 35 bin 03 binadan 7 bin 378’nin ağır hasarlı (E) sınıfı olduğu tespit edildi. 10 bin 1 binanın yüksek riskli olduğu saptanırken, incelenen binalardan 6 bin 668’nin de orta derece riskli yapı olduğu belirlendi.

İncelenen binaların 10 bin 890’ının da düşük risk grubunda (A ve B sınıfı) olduğu tespit edildi. Öte yandan, Maraş depremi öncesi riskli görülen eski yapılar önceliklendirilerek taramalar yapılırken, deprem sonrası İstanbullulardan gelen yoğun talep üzerine tüm binaların tarama çalışmasına dahil edildiği öğrenildi. Tarama yapılan binalar arasında 1999 depremi sonrası yapılan yapıların da olduğu belirlendi.

DÖNÜŞÜM İÇİN 10 'ÖNCELİKLİ ALAN' BELİRLENDİ

İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün İTÜ ile ortak işbirliği çalışması sonrası ürettiği verilerde ise İstanbul genelinde 207 bin riskli yapı olduğu tespit edildi. Bu rakam, İstanbul’daki toplam bina sayısının altıda birine karşılık geliyor.

İBB bu veriler doğrultusunda, depreme yönelik dönüşüm için 10 öncelikli alan belirlendi. Bu alanlar; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece (2 farklı lokasyon), Beylikdüzü, Kadıköy, Tuzla ve Kartal ilçelerinde yer alıyor. Bu 10 noktada 4 bin 907 yapının yer aldığı bilgisi paylaşılırken, toplam bağımsız birim sayısının ise 37 bin 358 olduğu ve 77 bin 212 kişinin bu riskli yapılarda yaşadığı saptandı.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON 166 BİN 330 BİNA VAR

Kilometrekareye 3 bin 62 kişinin düştüğü İstanbul’da 1 milyon 166 bin 330 bina var. Bu yapılardan 256 bin 330’u 1980 öncesi, 534 bini 1980-2000 yılları arasında, 376 bini de 2000-2019 yılları arasında yapıldı. Dr. Buğra Gökce, yapım yılına göre 207 bin 107 yapının riskli olarak değerlendirildiğini kaydetti.

BİNALARA ETİKET YAPIŞTIRILACAK

İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği çalışmaları kapsamında kentteki mevcut tüm yapılar, en geç iki yıl içerisinde incelenecek ve ilk inceleme sonrasında tüm binalar iki yılda bir periyodik olarak muayene ve kontrol edilecek. Muayene ve Kontrol Raporu’nda incelenen binanın risk sınıfı tespit edilerek, buna ilişkin etiketler bina girişine asılacak.

“A” ve “B” sınıfı olanlar için yeşil etiket, “C” sınıfı alanlar mavi etiket, “D” ve “E” sınıfı olanlar için kırmızı etiket yapıştırılacak. Ev almak veya kiralamak isteyenler, etiketler aracılığıyla binanın depreme dayanıklı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olacak.

‘A SINIFI’ AZ RİSKLİ ‘E SINIFI’ TEHLİKELİ

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)