22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 209 kilo uyuşturucu ele geçirildi 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 209 kilo uyuşturucu ele geçirildi 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda, 209 kilonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi ve 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:06
Takip Et

İstanbul'da 209 kilo uyuşturucu ele geçirildi 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 209 kilo uyuşturucu ele geçirildi 17 kişi gözaltına alındı
+
Aa
-

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 4 farklı ilçede çalışma yaptı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 16 Kasım ile 8 Aralık arasında Beyoğlu, Büyükçekmece Esenyurt ve Pendik ilçelerinde narkotik madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 125 kilo 500 gram metamfetamin, 45 kilo marihuana, 39 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken yakalanan 17 şüpheli sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan korona salgını açıklaması
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿TTB Başkanı Fincancı yarın hakim karşısına çıkacak
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿AB mahkemesinden önemli karar. Evlilikte dil testini hukuksuz buldu
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün
﻿43 sanığın yargılandığı FETÖ'nün "askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.