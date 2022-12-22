İstanbul'da 209 kilo uyuşturucu ele geçirildi 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 4 farklı ilçede çalışma yaptı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 16 Kasım ile 8 Aralık arasında Beyoğlu, Büyükçekmece Esenyurt ve Pendik ilçelerinde narkotik madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 125 kilo 500 gram metamfetamin, 45 kilo marihuana, 39 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken yakalanan 17 şüpheli sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.