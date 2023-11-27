İstanbul’da 22 yaşındaki genci sabaha karşı 17 kurşunla vurdular

Olay, Kağıthane ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi, Dr. Cemil Bengü Caddesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Fırat Öncü isimli genç 34 HLZ 789 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken, kendisini yol kenarında bekleyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Öncü, gaza basarak kaçmaya çalışırken, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar arkasından 17 el ateş etti. Caddenin soluna saparak saldırganlardan kurtulmak isteyen Fırat Öncü, kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Otomobil ise park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından arabasından çıkarılan Öncü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Öncü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya uğrayan otomobilde incelemelerde bulundu. Başka bir kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobilde bir tabanca bulundu.

YARALININ ARKADAŞINI OTOMOBİLİ KURŞUNLANAN KİŞİ TESELLİ ETTİ

Fırat Öncü’nün silahlı saldırıda yaralandığı haberini alarak olay yerine gelen bir arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Öncü’nün arkadaşını, otomobiline kurşun isabet eden vatandaş teselli etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.