İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı kısa sürdü. Ancak İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.

AFAD'ın verilerine göre, saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.

3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini de 12.1 olarak açıkladı.