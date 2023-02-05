İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı kısa sürdü. Ancak İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu.
AFAD'ın verilerine göre, saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.
3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini de 12.1 olarak açıkladı.
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