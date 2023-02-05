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İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, derinliğinin 10,66 kilometre olması nedeniyle büyük ölçüde hissedildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 03:23
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İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı kısa sürdü. Ancak İstanbullular deprem nedeniyle tedirgin oldu. 

AFAD'ın verilerine göre, saat 03.15'te meydana gelen depremin merkezi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu.

3 büyüklüğündeki deprem 10.66 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini de 12.1 olarak açıkladı. 

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Jolji.Müh. Behzat G.
5.02.2023 04:35
İstanbul karasal alanında aktif faylar mı var? AFAD bu konuda araştırma yaptı mı?  
 
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