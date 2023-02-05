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Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’daki depremin kaynağını açıkladı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu İstanbul Kağıthane merkezli depreme ilişkin olarak, “Bu depremler Kuzey Anadolu fay zonuna bağlı küçük faylar üzerinde oluyor” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 13:35
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İstanbul’daki depremin kaynağını Naci Görür açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’daki depremin kaynağını açıkladı
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Kandilli Rasathanesi, saat 03.15’te merkez üssü Kağıthane ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından Görür "Arkadaşlar, benim kayıtlarımda dün olan Sıtma-Laçin/Çorum depreminden şu ana kadar Marmara (İstanbul) yöresinde sadece bir deprem var, o da 1,5 Kumburgaz fayında ve avcılar açıklarında. Olması çok doğal ve üzerinde durulması gereksiz. Öyle, karada ve Kağıthane’de bir deprem yok" paylaşımına ilişkin olarak yeniden özür diledi.

Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Kağıthane verilerine geç ulaştığım için tekrar özür dilerim. Biliyorsunuz, Marmara Denizi dışında İstanbul’da karada daha önce de depremler oldu. Özellikle Tuzla, Pendik, Kartal hattında 4,0’e varan depremler oldu. Bu depremler Kuzey Anadolu Fay Zonuna bağlı küçük…faylar üzerinde oluyor. Kağıthane depremi de öyle. Bu tür faylar haritalanmamış olsa bile KAF boyunca olabilir. KAF zonunu sadece Marmara içerisinde dar bir zon olarak düşünmeyin. Kağıthane depremine bu açıdan bakın ve özel anlam yüklemeyin. Sevgiyle. Not: Bu konuyudostum Celal Şengör ile de tartıştık. Selam ve sevgileri var." 

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