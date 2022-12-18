İSKİ duyurdu. 6 ilçede su kesintisi olacak

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.

İşte 18 Aralık İSKİ su kesintisi listesi:

1- ARNAVUTKÖY

2- ÇATALCA

3- SİLİVRİ

4- ARNAVUTKÖY

5- TUZLA

6- BEYLİKDÜZÜ