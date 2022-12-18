İSKİ duyurdu. 6 ilçede su kesintisi olacak

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.
İşte 18 Aralık İSKİ su kesintisi listesi:
1- ARNAVUTKÖY
2- ÇATALCA
3- SİLİVRİ
4- ARNAVUTKÖY
5- TUZLA
6- BEYLİKDÜZÜ
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