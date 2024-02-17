İstanbul'da adres soran motokurye tekme tokat dövüldü

Büyükçekmece’nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir AVM'nin içinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, paket servisi yapan motokurye Sercan Demir, siparişi teslim etmek için girdiği AVM'de adresi bulamayınca çevredeki bir esnafa sordu.

Esnaf tarafından sert bir tepkiyle karşılaşan Demir, esnaf ve iki arkadaşı tarafından darbedildi. Kavga, güvenlik görevlisinin araya girmesiyle son buldu.

Yaşanan olaydan sonra polis merkezine giderek şikayette bulunan Demir, hastaneden darp raporu aldı. Öte yandan darbedilen motokurye Sercan Demir o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

"KASKI ALARAK KAFAMA VURDU"

Esnaf tarafından farbedilen motokurye Sercan Demir, Dün siparişe giderken esnaf tarafından darbedildiğini belirterek, “Adresi bulamadığım için yandaki esnafa sordum. Orada yaşlı bir amca vardı 55-60 yaşlarında, bana dedi ki 'sen mal mısın? salak mısın? Ben de dedim ki, 'amca kaç yaşında adamsın utanmıyor musun böyle konuşmaya'. Ondan sonra 'dışarda bekle' dedi. Yanına iki kişi daha alarak kapıyı açtı dışarıya çıktı. Bir elimde sipariş diğer elimde kask vardı. Saldırı anında kask elimden düştü. Diğer kişi de kaskı alarak kafama vurdu, darbedildim. Güvenlik ayırdı bizi, sonra polis geldi karakola gittik, şikayetçi oldum. Şu an çalışamıyorum darp raporum var, istirahatim var 3 gün" ifadelerini kullandı.