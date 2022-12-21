İstanbul Esenler'de, fidye için kaçırılan B.H. ve N.A.H. isimli Afgan kardeşler, işkence gördükleri evde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. İhbar üzerine eve yapılan baskında, Afganlı kardeşleri kaçırdıkları belirtilen soydaşları G.S.Ş. ve S.K.A. gözaltına alındı. Gasp, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından adliyeye sevk edilen iki Afgan tutuklandı.

Polisi harekete geçiren olay, Esenler'de yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; Afgan uyruklu 2 kardeşi Esenler'deki bir eve götüren yine Afganistan uyruklu kişiler, el ve ayaklarını bağladıkları kardeşleri 24 saat boyunca rehin tuttu. Rehin tuttukları ve işkence ettikleri 2 kardeşin Afganistan'daki ailesinden fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürmekle tehdit etti.

REHİN TUTULAN EVDEN POLİSİN OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 12 Aralık tarihinde saat 10.35 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi'nde bulunan B.H. ve N.A.H. isimli kardeşlerin zorla alıkonuldukları eve, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon düzenledi. El ve ayakları bağlı halde rehin tutulan Afgan kardeşler B.H. ve N.A.H. polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu arada, kimlikleri tespit edilen G.S.Ş. ve S.K.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada söz konusu evde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 555 TL ve 50 dolar para ele geçirildiği belirtildi.

2 AFGAN TUTUKLANDI

Şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada, Afgan kardeşlerin zorla evde tutuldukları ve işkenceye maruz bırakıldıkları ve ailelerinden fidye istendiği ortaya çıktı. Şüpheliler G.S.Ş. ve S.K.A. 13 Aralık'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ANKA)