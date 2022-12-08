6 çocuğu annesiz bırakmadı. Karaciğerini verdi

İHA’nın haberine göre; İstanbul Avcılar’da yaşayan 42 yaşındaki 6 çocuk annesi Aslıhan Gençalp, yıllar önce hissettiği halsizlik, ağrı gibi şikâyetler sonrası doktora gittiği vurgulandı.

Doğuştan polikistik böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olduğu belirlenen Gençalp’e çeşitli tedaviler uygulanırken, zaman içerisinde karaciğer nakli gerekliliği ifade edildi.

ORGAN BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ

Sonuçların uyumlu gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan aile, ameliyat işlemlerine başladı. 23 Kasım’da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sabri Tekin ve ekibi, kardeşler arasındaki nakli başarıyla gerçekleştirdi. 1 gün yoğun bakımda kalan kardeşler, sağlıkla taburcu edildi.

AĞABEYİ, DONÖR OLMAK İSTEDİ

Öğrendiğinde büyük üzüntü yaşayan 6 çocuk annesi, durumu ailesiyle paylaştı. 3 kardeşin en küçüğü olan kız kardeşinin durumunu öğrenen ağabeyi Cem Gençalp ise donör olmak için kollarını sıvadı. Ağabeyin, kardeşine verici olup olamayacağını öğrenmek amacıyla tetkikler yapıldı.

“KARACİĞER YETMEZLİĞİNDE BÜTÜN ORGANLAR ETKİLENİYOR”

Prof. Dr. Sabri Tekin, ağabeyin karaciğerinin yüzde 65’inin kız kardeşine nakledildiğini ifade ederek hastalık sürecine ilişkin bilgi verdi.

Tekin, “Karaciğer yetmezliği olduğu zaman bütün organlar etkileniyor. Hastamızın doğuştan var olan bir rahatsızlığı var; polikistik böbrek ve karaciğer rahatsızlığı diye tanımladığımız bir rahatsızlık. Buna bağlı olarak bazı hastalarda böbrek yetmezliği bazı hastalarda da karaciğer yetmezliği bazılarında ise her iki organ yetmezliği gelişebiliyor. Bu hastamızda buna bağlı olarak bir karaciğer yetmezliği durumu vardı. Karaciğer nakli yapılmak üzere bize başvurdu, biz de hastamızı tetkik ettik, değerlendirdik ve karaciğer nakline karar verdik.

“ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ BU”

Organ nakillerinde en büyük sorun; donör… Maalesef çoğunlukla biz donör bulamadığımız için hastaları kaybediyoruz. Bizim ülkemizin en büyük sorunlarından biri bu. Biz daha çok canlı vericilerden nakil yapıyoruz. Bu hastamızın da ağabeyi donör olmak istedi. Tabii herkes de donör olamıyor, mutlaka belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Karaciğerinin yeterli büyüklükte olması gerekiyor. Anatomik yapısının buna uygun olması, aynı zamanda bu ameliyatın vericiye herhangi bir zararının olmaması gerekiyor. Bu hastamızın vericisinde bu testleri yaptık ve donör olabileceğine karar verdik.

“ORGANLAR TOPRAK OLMASIN, İNSANLARA CAN OLSUN”

Ameliyatta hastamızın ağabeyinin karaciğerinin yüzde 65’ini çıkarıp, naklettik. Hastamızın kendi karaciğerini tamamen çıkarttık, ameliyattan sonra 1 gün yoğun bakımda kaldılar. Daha sonra servise alıp takiplerini yaptık, her şey yolunda gitti. Donör olmak kolay bir karar değil, biz her zaman donör adaylarına kahraman gözüyle bakarız. Çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor şüphesiz. Büyük bir ameliyat riskini göze alıyorlar. Kardeş olmaları tabii ki bu ameliyatlarda organ uyumu açısından bir avantaj da sağlıyor. Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz; organlar toprak olmasın, insanlara can olsun” dedi.

“6 TANE ÇOCUĞUM ANNESİZ KALMADI”

Ağabeyimi aradım böyle diyorlar dedim, ‘tamam kızım ben buradayım, gerekirse canımı veririm’ dedi. O gün zaten o lafı söyledi, verdi de. Ağabeyim ‘Ben gönüllüyüm hemen ne yapılması gerekiyorsa yapılsın’ dedi. Ben de olsam tabii ki aynı şeyi yapardım onun için. Kimse korkmasın, ben ameliyat olmasaydım, ağabeyim uysaydı veya uymasaydı, vermeseydi ben şu an yaşamıyor olabilirdim de. Biz çok güzel bir şekilde atlattık. Allah ağabeyimden bin kere razı olsun, 6 tane çocuğum annesiz kalmadı.” şeklinde konuştu.

“YİNE YAPARIM”

Kız kardeşinin durumunu öğrendikten sonra hemen donör olmak istediğini aktaran 49 yaşındaki ağabey Cem Gençalp, “Doktorlarla görüşürken nakille ilgili sürenin daraldığını söylediler. Can bizim canımız, burada en önemli olan şey; itikatlı olmak. Karar vermem 1 dakika sürdü. Bugün tersi olsa ne olurdu, inanın burada kardeşim oturuyor olurdu. Annemiz, babamız uzun süre önce rahmetli oldu, 3 kardeş sırt sırta verdik, bir hayat mücadelesi veriyoruz. Bugün diğer ağabeyimin de belki farklı bir şeyi çıkabilir. Ona da yapılması gereken ne varsa bir daha yapılması gerekiyorsa yine yaparım, yani hiç sorun değil. Ben karaciğerimin yüzde 65’ini verdim, eve gidiyorum. 1 ay sonra da normal işime hayatıma döneceğim, insanlar hiç endişe duymasın” ifadelerini kullandı.

“BAZI ŞEYLERDEN VAZGEÇMİŞTİM”

Ağabeyinin, tedavisinin her aşamasında yanında olmasının yanı sıra karaciğerini vermesinin kendisini çok duygulandırdığını gözyaşları içinde anlatan 42 yaşındaki 6 çocuk annesi Aslıhan Gençalp, “Bu hastalığın doğuştan olduğunu, ameliyattan belli bir zaman sonra da tekrarlayacağını söylemişlerdi. Kurullara sunuldu, onay verildi. Sonra bu süreçte en başından beri yanımda olan insan ağabeyim, ben bazı şeylerden vazgeçmiştim açıkçası ben bir baktıysam, ağabeyim 10 araştırdı.