İstanbul’da akü imalathanesinde yangın

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki oyuncak araba aküsü üretimi için kullanılan iş yerinde saat 17.00 sıralarında çıkan ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, bir süre sonra alevli suretle yanmaya başlayan imalathaneden dumanlar çıkmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangında çalışanlar tahliye edilirken, iş yeri sahibi Ömer T. ise yaralandı.

Yoğun dumandan etkilenen ve ellerinden yaralanan Ömer T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın diğer katlara sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile söndürülürdü. İş yerinde çıkan yangın saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.