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İstanbul'da asayiş uygulaması: 402 gözaltı

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 402 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 04:34
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İstanbul'da asayiş uygulaması: 402 gözaltı

İstanbul'da asayiş uygulaması: 402 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 183 noktada 1566 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yaptı.

İkinci aşamada ise 1531 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 162 bin 373 kişinin genel sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 340 şüpheli ile yoklama kaçağı 291 kişi hakkında işlem yapıldı, 402 şüpheli gözaltına alındı.

HALKA AÇIK 500 YER DENETLENDİ

Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 6 kurusıkı tabanca, 492 fişek, 1 kilo 439 gram uyuşturucu madde ile 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulama kapsamında halka açık 500 yer denetlendi. 19 bin 591 araç ve 812 motosiklet kontrol edildi, 986 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 19 araç trafikten men edildi, 42 sürücü hakkında işlem yapılırken, toplam 484 bin 701 lira para cezası uygulandı. (AA)

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