İstanbul’da barajların doluluk oranında son durum

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı artmaya başladı.

Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

* Alibey Barajı yüzde 20.09

* Büyükçekmece Barajı yüzde 32.46

* Darlık Barajı yüzde 60.43

* Istrancalar Barajı yüzde 42.25

* Kazandere Barajı yüzde 15.15

* Elmalı Barajı yüzde 46.25

* Ömerli Barajı yüzde 73.01

* Pabuçdere Barajı yüzde 11.3

* Sazlıdere Barajı yüzde 32.58

* Terkos Barajı yüzde 38.19