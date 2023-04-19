İstanbul’da barajların doluluk oranında son durum

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı artmaya başladı.
Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
* Alibey Barajı yüzde 20.09
* Büyükçekmece Barajı yüzde 32.46
* Darlık Barajı yüzde 60.43
* Istrancalar Barajı yüzde 42.25
* Kazandere Barajı yüzde 15.15
* Elmalı Barajı yüzde 46.25
* Ömerli Barajı yüzde 73.01
* Pabuçdere Barajı yüzde 11.3
* Sazlıdere Barajı yüzde 32.58
* Terkos Barajı yüzde 38.19