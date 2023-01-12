İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor

(AA) - Akşamdan itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.

Yoğun sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresi ile Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da etkili oldu.

Sisin trafiğe etkisinin ise sınırlı olduğu görüldü. İBB Trafik Haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 23.10 itibarıyla yüzde 24 olarak ölçüldü.