İstanbul'da bir araçta erkek cesedi bulundu. Ekipler alarma geçti

Olay, saat 16.00 sularında Eski Habibler Mahallesi Lalezar Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokakta otomobilini park ettiği sırada bir şahıs silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirirken, çevredekiler olayı polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay mahalline ulaşan polis ekipleri o noktayı şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde saldırıda başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öldürülen kişinin erkek olduğu bildirilirken, polis olayın aydınlatılmasına ve zanlının yakalanmasına ilişkin harekete geçti.