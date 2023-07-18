İstanbul’da bir baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Baba ve Oğlu Arasındaki Tartışma Büyüdü, Baba Bıçak Çekti

Ertan E. isimli baba, oğlu Umut E. ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Zamanla büyüyen tartışma, hızla şiddetli bir hal aldı. Baba, tartışmanın ortasında bir bıçak çekti.

Bıçaklama Sonucunda Oğul Hayatını Kaybetti, İhbar Üzerine Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerine Geldi

Baba, bıçağı kullanarak oğlunu 8 farklı yerinden bıçakladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ne yazık ki, Umut E.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma çalışmalarına devam etmektedir.

Olayın ayrıntıları ve nedeni henüz belirlenememiştir. Araştırma ve adli süreç ilerledikçe daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.