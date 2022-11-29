29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda alışveriş sitelerinde satışı yapılan 38 ton 505 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:46
Takip Et

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda alışveriş sitelerinde satışı yapılan 38 ton 505 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton
+
Aa
-

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ürünlerin üretimi, depolanması ve satışını engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merdiven altı ortamlarda ve sağlıksız koşullarda üretilen, halk sağlığını tehlikeye düşüren, bazı markaların isimleri de kullanılan sahte ürünlerin alışveriş sitelerinde satıldığını tespit etti.

Esenler'de belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

MARKALARIN SAHTE AMBALAJLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada henüz dolum işlemi yapılmamış 25 bin 775 kilogram deterjanın yanı sıra çeşitli markaların ambalajlarında 10 kilogramlık 1273 deterjan ve 3 bin 750 ambalaj ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
29.11.2022 12:22
nasıl becerdilerse dünyadaki bütün sahtekarlar bu topraklara kitlemişler anlaşılan korkutucu !!!!  
 
vatandaş
29.11.2022 12:21
acaba sahte türkiyedemi yaşıyoruz şüphe ediyorum artık !!!!! :)))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿222 maden sahası ihale edilecek
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿Sinop’ta zam protestosu: Yeter artık, geçinemiyoruz
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
﻿Kediden bulaşan kuduz virüsü köyü karantinaya aldırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.