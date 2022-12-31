Beyoğlu'nda bir evde sahte alkol satan zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla sahte alkol üretimi ve satışına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu şüpheli B.K'nin, Keçecipiri Mahallesi'ndeki bir ikamette sahte alkol satışı yaptığını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda B.K. yakalandı

Evdeki aramada ise farklı ebatlardaki 124 şişeye doldurulmuş sahte alkollü içki, bidonlar içerisinde 65 litre etil alkol ele geçirildi.

Hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan B.K., adliyeye sevk edildi. (AA)