İstanbul'da bir fabrika alev alev yandı

Beykoz'un Tokatköy Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ambalaj fabrikasında çıkan yangında, Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri de tedbir amaçlı yangının çıktığı olay yerine geldi. Yaklaşık 3 bin metre kare alana sahip olan fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabalarının ardından söndürüldü.

"EŞİM DIŞARDAN ALEV GELİYOR DEDİ"

Mahalle sakini Mevlüt Ali Çakar yaptığı açıklamada, yangının kendilerine yakın bir alanda çıktığını söyleyerek, "Eşim dışardan alev geliyor dedi. Baktım fabrika yanıyor. Kibrit kutularını ambalaj yapıp satıyorlardı. İtfaiye ekipleri gelip müdahale edince sönmeye başladı" ifadelerini kullandı.