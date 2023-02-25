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İstanbul'da bir haftalığına kiraladığı evde öldürüldü

Esenyurt'ta 1 haftalığına kiraladığı dairede Korhan Çelik'i öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden birinin evinde 2 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. 

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:05
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İstanbul'da bir haftalığına kiraladığı evde öldürüldü

İstanbul'da bir haftalığına kiraladığı evde öldürüldü
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DHA'nın haberine göre, Esenyurt, Piri Reis Mahallesinde 21 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Korhan Çelik adlı kişiyi evinde öldürülmüş olarak buldu.

Polis,  Korhan Çelik'in birlikte bir haftalığına ev kiraladığı  B.D. (32)'nin ifadesine başvurdu. Yabancı uyruklu B.D. cinayeti kimin işlediğini bilmediğini söyledi.

ŞÜPHELİLER KAMERADA 

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Cinayetin işlendiği binadan telaşlı bir şekilde çıkan şüphelinin, hızlı adımlarla olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

YAKALANDILAR VE İTİRAF ETTİLER

Polis yaptığı çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheliler F.A .(22) ile M.Y. (20)'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde suçlarını itiraf eden şüpheliler olay sırasında birlikte evde otururken Korhan Çelik'le kavga ettiklerini, çıkan arbede sırasında onu silahla vurarak yaraladıktan sonra korkarak oradan kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi.

Şüphelilerden F.A.'nın evinde yapılan aramada biri ruhsatsız iki tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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