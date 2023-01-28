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Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü

İstanbul Fatih'te gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyleyen kızından şüphelenen polis, ekmeğin içine koyulmuş 2.30 gram eroin ele geçirdi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:24
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İstanbul'da bir kişi gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü

Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
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İstanbul'da bir kişi, Fatih ilçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis Merkezi'ne eroin sokmaya çalıştı. 

"Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte köfte ekmek getirdi.

Köfte ekmeğin içinden eroin çıktı

Durumdan şüphelenen polis, ekmeğin içini açınca alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli D.A. ve C.D. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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