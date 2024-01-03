İstanbul’da bir şahıs metrobüsün üstüne çıkarak yolculuk yaptı

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Şehit Mustafa Cambaz metrobüs durağında M3018 numaralı aracın üzerine çıkarak metrobüsle birlikte yolculuk yaptı.
Kameralar aracılığıyla metrobüsün üstünde bir kişinin olduğunu belirleyen ekipler durumu güvenliğe bildirdi. Durumun bildirilmesinden sonra güvenlik görevlisi daha sonra metrobüs üzerinde bulunan şahıstan aşağıya inmesini söyledi.
Şahıs metrobüsün üzerinden indirilerek güvenlik görevlisi tarafından güvenlik kulübesine götürülen şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Tehlikeli yolculuk yapan şahıs, kameralara yakalandı.