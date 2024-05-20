Kaldırımdaki boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Kaldırımdaki boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kartal'da kaldırımdaki boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından verilen basınçlı hava ile kurtarıldı.

Kartal'da yaşanan dramatik bir olayda, kaldırımdaki boruya sıkışan bir yavru kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Olay, bir grup vatandaşın yürüyüş yaparken fark ettiği yavru kediyi kaldırımdaki boruya sıkışmış halde görmesiyle başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çaba sarf etse de başarılı olamayınca hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı borudan kurtarabilmek için basınçlı hava kullanma kararı aldılar. Verilen havanın etkisiyle bir anda borudan fırlayan kedi, çevredeki vatandaşları irkiltse de yavru kedinin kurtarılması alkışlarla karşılandı.

Son Haberler
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu Video
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli Yazarlar
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı Yazarlar
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı
Kanıksanan dev bir sorun Yazarlar
Kanıksanan dev bir sorun
Müşteri çekme sanatı Yazarlar
Müşteri çekme sanatı
Netanyahu tutuklanacak mı? Yazarlar
Netanyahu tutuklanacak mı?
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar Yazarlar
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar