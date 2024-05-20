Kaldırımdaki boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kartal'da yaşanan dramatik bir olayda, kaldırımdaki boruya sıkışan bir yavru kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Olay, bir grup vatandaşın yürüyüş yaparken fark ettiği yavru kediyi kaldırımdaki boruya sıkışmış halde görmesiyle başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çaba sarf etse de başarılı olamayınca hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı borudan kurtarabilmek için basınçlı hava kullanma kararı aldılar. Verilen havanın etkisiyle bir anda borudan fırlayan kedi, çevredeki vatandaşları irkiltse de yavru kedinin kurtarılması alkışlarla karşılandı.