İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi
Kadıköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle, 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi.

Kadıköy'ün Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri çıkan fırtına nedeniyle kaldırıma doğru devrildi. o anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

SKUTERLAR PANELİN ALTINDA KALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı.

Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatılırken, Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı.

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