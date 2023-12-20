İstanbul'da deniz kenarında durup denizi izleyen leylek

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da deniz kenarında durup denizi izleyen leylek
Dertli dertli denizi izleyen leylek videosu viral oldu

İstanbul'da deniz kenarında durup dertli gibi dakikalarca denizi izleyen leylek gündem oldu

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