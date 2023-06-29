İstanbul'da denizlerin rengi değişecek. Görünce sakın şaşırmayın işte sebebi

Editör: Osmancan EROK
Meteoroloji yağmur için uyarırken Haziran ayının son günlerinde sıcaklıklarda yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı.
MGM kurban bayramı boyunca yağışlı havanın etkili olacağı kent için yeni uyarı yaptı.
Hava Forum Twitter hesabından İstanbul Boğazı'nda 15-20 gün içerisinde plankton patlaması yaşanacağı bu nedenle denizin renginin turkuaz renge bürüneceği belirtildi.
2017'DE DE YAŞANMIŞTI
2017 yılında benzer bir yaşanmıştı. NASA yaptığı açıklamada turkuaz rengin, planktonlar nedeniyle oluştuğu belirtildi. Planktonların deniz yaşamına zarar vermediği vurgulanırken, renk değişiminin geçtiğimiz yıllardakilerle aynı dönemde yaşandığı ifade edildi.