İstanbul'da dolmuş şoförü, yağış yüzünden takside mahsur kalan yolcu ve taksiciyi camdan dolmuşa aldı

İstanbul'da şiddetli yağışın olduğu gün yağmur sularında mahsur kalan taksici ve yolcunun imdadına dolmuş şoförü yetişti. Minibüsüyle taksinin yanına yanaşan şoför, kapısını açıp taksicinin ve yolcunun taksinin camına basarak dolmuşa geçmesine yardımcı oldu