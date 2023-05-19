İstanbul’da duvarı delip banka soymak istedi

İstanbul Avcılar’da özel bir bankayı soymak için yan taraftaki iş yerinin duvarını delen kar maskeli bir kişi alarmın devreye girmesiyle kaçtı.

İstanbul’da duvarı delip banka soymak istedi

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firüzköy Bulvarında dün gece saatlerinde meydana geldi. Kar maskeli olduğu öğrenilen bir kişi, özel bir bankanın yanında bulunan boş iş yerinin bodrum katındaki demir kapısını kırarak içeri girdi. Bankaya ulaşmak için iş yerinin duvarını delmeye çalışan hırsız alarmın çalması üzerine kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kaçan şüpheli için yakalama çalışması sürüyor.

“BODRUM KAPISINI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞ”

Dükkân sahibi Özgür Avşar, "Alt kattaki bodrum kapısını kırarak içeri girmiş. Kar maskeli bir kişi. Küçük bir duvar tamiratı bir de kapı tamiratı olacak. 4 ay kadar önce de kapıyı tekrar kırıp alt bodrum katında uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı. Yine o gruptakilerin olayı gerçekleştirme ihtimalleri var" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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