İstanbul'da ekmeğe zam

Ekonomik krizde A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Marketten pazara, faturalara kadar her şeyin fiyatı uçtu. İstanbul'da ekmek fiyatları bazı yerlerde 7 Liraya satılırken bazı fırınlar da 8 liraya satıyor. Poğaça ve simidin fiyatı ise 10 TL'yi buldu.

Yeni gelen bilgilere göre, İstanbul'da halk ekmek fiyatlarına da zam geldi.

Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.

Kepekli ekmek fiyatı 5 lira olurken tost ekmeği ise 20 TL oldu.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Öte yandan yüksek enflasyon ve dolar kurunun fırlamasıyla birçok ilde ekmeğin fiyatı yükseldi. Kocaeli, Ankara, Yalova, Yozgat ve Rize'de geçtiğimiz günlerde ekmeğin fiyatı arttı.