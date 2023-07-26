İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Ekmeğin fiyatı 5 TL olurken güncel liste de açıklandı.

İstanbul'da ekmeğe zam

Ekonomik krizde A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Marketten pazara, faturalara kadar her şeyin fiyatı uçtu. İstanbul'da ekmek fiyatları bazı yerlerde 7 Liraya satılırken bazı fırınlar da 8 liraya satıyor. Poğaça ve simidin fiyatı ise 10 TL'yi buldu.

Yeni gelen bilgilere göre, İstanbul'da halk ekmek fiyatlarına da zam geldi.

Buna göre normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

Organik tam buğday ekmeği 25 lira olurken, tam buğday ekmeği 20 liraya yükseldi.

Kepekli ekmek fiyatı 5 lira olurken tost ekmeği ise 20 TL oldu.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

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Öte yandan yüksek enflasyon ve dolar kurunun fırlamasıyla birçok ilde ekmeğin fiyatı yükseldi. Kocaeli, Ankara, Yalova, Yozgat ve Rize'de geçtiğimiz günlerde ekmeğin fiyatı arttı.

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