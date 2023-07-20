Ekmek zammına böyle isyan etti: 100 kişiyi çevir 99'u zamdan memnun değilim der ama oy verir

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Gıda Maddeleri Esnaf Odası'nın girdi fiyatlarındaki maliyetler sebebiyle ekmeğe zam yapılması talebi, Osmaniye Gıda Maddeleri Esnaf Odası tarafından onaylandı.

5 liradan satılan 220 gram ekmek 7,5 liradan satılmaya başlandı.

Türk insanın sofrasındaki vazgeçilmezi olan ekmeğe erişmek git gide zor hale gelince vatandaşlar tepki gösterdi. Kadirli'de ekmeğe gelen zamma vatandaşlar tepki bir vatandaş, "Yapacak hiçbir şey yok mesela örneğin 4 ekmek yiyorsan 3 tane alacaksın, bütçene göre. Yani sonuçta bu yenecek bir şey. Ne yapsan ne etsen yiyeceksin" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Bir ekmek alıyorduk onu da alamaz olduk" diye konuştu.

"MEMNUN DEĞİLİM DER ZAMDAN AMA OYA GELİNCE VERİR"

Ekmek yemek için bütçe hesabı yapmaya başlayan vatandaşlar, ekmek zammına şöyle tepkiler verdi:

"100 kişiyi çevir 99'u 'memnun değilim' der zamdan ama oya gelince verir o kadar basit."

"Zamlara karşı pahalı ama fakire karşı da pahalı. Mecbur alacağız. Bir aylık var başka gelir yok."

"Param yok, nasıl edersek? Allaha sığındık ne yapalım? Ne yapayım Allah'a havale ediyorum onları. Bazlama da yapamam ki bazlama yapayım. Yer yok yurt yok."

"Daha yükselsin daha güzel güzel böyle iyi. Bunlara iyi oluyor."

"Yapacak bir şey yok ekmekte 7.5 lira olabilir her şeyde pahalanabilir. Bu ülkemiz için vatanımız için yapacak hiçbir şey yok."

"Bir ekmek alıyorduk onu da alamaz olduk."

"Zamlara karşı pahalı ama fakire karşıda pahalı. Mecbur alacağız. Bir aylık var başka gelir yok."