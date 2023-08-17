İstanbul’da emniyet müdürleri ve amirler değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen müdür ve amirlerin şark tayinlerinin 12 Temmuz Çarşamba sabahı, İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi’nin de geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar da yapıldı.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, 10 emniyet müdürü ve iki emniyet amirinin atamasının yapıldığı İstanbul Emniyeti’nde bazı birimlerde rotasyona gidildi.

Sinan Çamuroğlu’nun Kırklareli İl Emniyet Müdürü olmasının ardından, iki yıldır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan ve “Tik Tok” ile “Sanal Para” başta olmak üzere gündem olan operasyonların mimarı İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Kılınç, Personel Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü görevlerini üç yılı aşkın süredir başarıyla yürüten Süleyman Gökdemir çifte görevine devam edecek.

17-25 Aralık sonrası FETÖ ile mücadelenin ilk dönemlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yapan Selami Altınok’un Özel Kalem Müdürü olarak yoğun bir mesai harcayan ve son tayinlerde İstanbul’a atanan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Dolunay Kaya, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Uzun yıllardır görev yaptığı Sultangazi İlçesi’nin terör örgütlerinden temizlenmesinin mimarlarından olan ve geçtiğimiz Haziran ayında terfi alarak İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine hak kazanan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Hüseyin Kaya aynı şubede mesaisine devam edecek. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Alparslan Kırbaş getirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü olurken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Göksel Önder ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Çevik Kuvvet Müdür Yardımcılığı yapan Alper Erdem ise Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü olarak atandı.

Uzun yıllar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev bilinciyle mesai yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Serkan Arslan, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Sırasıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Özel Güvenlik Şube Müdürü görevlerinde bulunan Hakan Erişmiş, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü olarak atandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü olarak üç yılı aşkın süredir başta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarla suça karşı mücadele eden Serkan Gömce, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü oldu.

OPERASYONEL ŞUBELERDE ÜÇ ROTASYON…

İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürüten Zafer Baybaba, Fatih Doğan, Ercan Özmen, Filibya Saral, Neslihan Türkün, Nilgün Selvi, Murat Çaykara, Abdullah Afacan mevcut görevlerini sürdürecek.

stanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Uzun yıllardır Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Necati Aktuğ Şahin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Operasyonel şubelerde ise üç şubede rotasyon yapıldı.

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Mevlüt Karaaytu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu.

Uzun yıllardır sokak suçlarına, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Emrah Donbay, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu.

Çetelere yönelik önemli operasyonlara imza atan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçmişi bulunan ve son olarak suç oranlarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 düşmesinin sağlandığı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Dulkadir, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü oldu. Kaçakçılara yönelik uzun soluklu operasyonların mimarı Engin Süngü ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Üç yılı aşkın süredir görevini sürdüren Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu, seri operasyonlarla şebekeleri peş peşe çökerten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Örs ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak çetelere ve suç örgütlerine yönelik çok önemli operasyonlara imza atan Kadir Arslan da mevcut görevlerine devam edecek.

Sporda şiddetin önlenmesine yönelik önemli çalışmalara imza atan ve spor alanlarındaki mesaisiyle bilinen Spor Şube Müdürü Osman Tınmazol da mevcut görevini sürdürecek.

Uzun yıllar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde başarıyla görev yaptıktan sonra 17-25 Aralık sonrası FETÖ’ye yönelik çok önemli operasyonlara imza atılan Organize Şube Müdürlüğü’nde mesaisi bulunan ve geçtiğimiz yıl İstanbul’a atanarak Beykoz İlçe Emniyet Müdürü olan Hakan Öztürk de önümüzdeki dönemde yine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü yapacak.

Murat Sevgi, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Son olarak Polis Kriminal Laboratuvarı’nda iki buçuk yıldır başarıyla görev yapan ve son tayinlerde İstanbul’a atanan Emine Örs, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü oldu. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde görevini titizlikle yürüten Azmi İlker Çiftçi hem mevcut görevine devem edecek hem de vekaleten Turizm Şube Müdürü olarak görev yapacak.

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürü olduktan sonra beş aylık sürede projeli operasyonları üç katına yükselten ve düzensiz kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmelerine yönelik seri ve başarılı çalışmalara imza atan Kıvanç Taşçı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü geçmişi bulunan ve İstanbul Emniyeti kadrosuna geçen Cengizhan Zengin de Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı görevine tayin edildi.