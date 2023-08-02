Kararnameyle 52 ilin Emniyet müdürü değişti. Soylu'ya yakın isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet müdürleri kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı,

Emniyet genel müdür yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.

SOYLU'YA YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Atamalarda dikkat çeken ayrıntılardan biri de Soylu'ya yakın isimlerin görevden alınması oldu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'dan boşalan Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine ise Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

Ankara'nın yanı sıra İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 52 ilin Emniyet müdürleri değişti.

TAŞLI SALDIRININ YAŞANDIĞI ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde seçim otobüsünün taşlı saldırıya uğradığı dönem Erzurum İl Emniyet Müdürü olan Levent Tuncer de görevden alınanlar arasında yer aldı.

EMNİYET TEŞKİLATI'NDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Seçimlerin ardından Soylu'nun bakanlık dışında kalarak İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın getirilmesiyle Emniyet Teşkilatı'nda büyük değişimler yaşandı.

Yapılan son değişikliklerle Soylu döneminde atanan Emniyet müdür ve yardımcıları görevden alındı. Söz konusu isimler merkeze alındı.