İstanbul'da enflasyon uçtu. Aylık yüzde 4,57 yıllı 62,46 arttı

İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık 4,57 yıllık ise yüzde 62,46 arttı

İstanbul'da enflasyon uçtu. Aylık yüzde 4,57 yıllı 62,46 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni yayımladı. Endekse göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olarak ölçüldü.

2023 Nisan ayında İstanbul’da; toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,14 oranında arttı.

2022 Nisan ayına göre 2023 Nisan ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 62,46, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 70,58 olarak gerçekleşti.

Nisan 2023’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında ise yüzde 29,04, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 11,97, Gıda Harcamalarında yüzde 3,87, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,32, Konut Harcamalarında yüzde 1,68, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,32, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,64, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,24 artış izlendi.

Nisan 2023’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 16,25, Mensucat Grubunda yüzde 3,35, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,96, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,76, Madenler Grubunda yüzde 0,61 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -10,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde -1,10 azalış izlendi.

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